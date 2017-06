Salon du Bourget : enfin un nouvel avion supersonique après le Concorde ?

publié le 21/06/2017 à 21:36

Toujours plus vite. Quatorze ans après le dernier vol commercial du Concorde, le projet d'avion supersonique "Boom", le plus rapide de tous les temps a été présenté mardi 20 juin, lors du salon de l'aéronautique du Bourget. Comparé au successeur du Concorde, l'avion supersonique pourra passer le mur du son. L'utilité de cet avion ? Aller plus vite que son prédécesseur, le Concorde ! 2,6 fois plus rapide que les avions de ligne, l'avion filera jusqu'à 2335 km/h et ne prendrait que 3h30 pour établir la liaison entre Paris et New-York (contre 7 heures actuellement).



Si tout se passe comme prévu, le premier vol d'inauguration aura lieu en 2018 au Colorado. 55 passagers pourront monter à bord de l'avion qui filera jusqu'à 2335 km/h. Le pari de la start-up américaine est en réalité important, car le spectre du pari raté du Concorde plane encore. Si "l'oiseau blanc" avait réussi à attirer l'attention du monde entier grâce à sa performance aéronautique et supersonique, l'engouement était retombé à cause du manque de rentabilité de l'avion.

Le projet "Boom" a appris du passé : contrairement au Concorde qui pouvait transporter 100 passagers, le nouveau modèle ne pourra pas accueillir plus de 55 personnes à bord et sera proposé à 180 millions d'euros, contre 280 millions d'euros pour un Airbus A 350-900. Il ne faut toutefois pas imaginer que le prix du billet aller-retour sera à la portée de tout le monde : 4.500 euros pour un aller-retour Paris-New York (le billet coûtait 8.000 euros avec le Concorde). Le premier vol commercial du projet final de "Boom" est prévu pour 2023.