Les ventes de l'A380 d'Airbus battent de l’aile

publié le 21/06/2017 à 03:15

Les ventes de l'A380 sont au plus bas. Depuis 18 mois, Airbus n'a reçu aucune commande de compagnies ariennes pour son avion géant, preuve qu'il n'arrive plus à trouver sa clientèle. Ces dernières, effrayées par le coût de l'appareil, ont peur de ne pas le remplir assez régulièrement pour le rentabiliser. Résultat : la chaîne de production a été réduite.



En 2018, un seul appareil par mois sortira du site de Toulouse. Mais l'avionneur reste persuadé que son A380 a encore de l'avenir et se dit prêt à faire le dos rond quelques années. En attendant, la firme européenne a présenté au Salon du Bourget une nouvelle version de l'A380, avec une consommation de kérosène réduite de 4% et une cabine permettant d'accueillir 575 passagers au lieu de 495 actuellement. Le coût du siège passager pour la compagnie baisserait ainsi de 13%.