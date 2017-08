publié le 14/08/2017 à 21:10

Son parti, la République en Marche, a certes conquis l'Assemblée nationale, mais à l'heure du premier bilan, celui des cent jours, Emmanuel Macron ne réunit plus aujourd'hui que 36% d'opinions favorables, selon le dernier baromètre de l'Ifop, paru le 12 août. Même si Sacha Houlié, député de la Vienne et vice-président de l'Assemblée, a déclaré au micro de RTL qu'ils ne gouvernent "pas aux sondages", et que "se fier à l'opinion, c'est ce que les Français ne veulent plus", ce chiffre peut inquiéter.



Ce qui intrigue Jean-Christophe Buisson, du Figaro Magazine, c'est le "bilan qu'en a fait Christophe Castaner". Comme lorsque le porte-parole du gouvernement met en avant les accords de la conférence de Paris sur le climat alors que "les États-Unis s'en sont retirés... Donc ce n'est pas une réussite", reproche-t-il notamment.

Mais Jean-Christophe Buisson relève aussi des points positifs. "Un certain nombre de lois ont été votées" et des "lignes ont été données notamment sur les économies budgétaires". Il apprécie également cette "image restaurée du président de la République", qu'Emmanuel Macron est parvenu incarner.



-Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix



-Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine

-Clément Viktorovitch, docteur en science politique