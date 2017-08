publié le 07/08/2017 à 21:30

Nous sommes le 7 août. Cela fait donc 3 mois exactement qu'Emmanuel Macron a été élu à l'Élysée. On se souvient du nouveau président En Marche vers le Carrousel du Louvre le soir de la victoire. On se souvient également de cette passation de pouvoir à la mise en scène si bien huilée une semaine plus tard. Et après ? Quel bilan peut-on dresser après trois mois de présidence d'Emmanuel Macron. Les vraies réformes de fonds arrivent-elles où est-on seulement sur des mesures éparses, servies par une communication qui se veut étudiée ?



Également dans On refait le monde : le statut de Première dame, l'attaque évitée à la Tour Eiffel, Airbnb ne paye presque pas d'impôts en France et les politiques qui se lancent à la télévision.

On refait le monde avec :

- Guillaume Perrault, grand reporter au Figaro

- Ludovic Vigogne, journaliste politique à L'Opinion

- Lara Marlowe, correspondant du quotidien irlandais Irish Time