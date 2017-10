publié le 19/10/2017 à 10:00

Les maths et les Français, ce n'est pas ce que l'on pourrait appeler une grande histoire d'amour. Nos résultats ne sont pas glorieux si l'on en croit les résultats du sondage "Les Français et les maths", réalisé par le CSA pour RTL et Le Point. Pourtant, lorsqu'on fait appel à nos souvenirs d'école, les Français ne détestent pas les maths. "Les Français ont aimé les maths à l'école pour une majorité d'entre eux. On a 61% des Français qui nous disent avoir aimé leurs cours de maths et près d'un tiers d'entre eux les ont beaucoup aimés", détaille Christelle Fumey, co-directrice du pôle Society au CSA.



"Donc il n'y a pas du tout de désamour pour cette matière au sein de la population française. Bien au contraire. Et quand on leur demande quelles étaient leurs matières préférées à l'école, les maths se retrouvent dans le top 3, en deuxième position", souligne-t-elle.

Pourtant, les maths restent une matière clivante puisque près de la moitié des Français en avait un souvenir stressant. L'une des explications à ce rapport aux maths, c'est le côté abstrait de la discipline. Un défaut que souhaite gommer Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui souhaite s'inspirer des meilleurs, comme la méthode de Singapour qui base notamment l'apprentissage sur des exercices de manipulation d'objet. L'objectif : éviter que les élèves ne restent le nez sur une feuille à essayer de comprendre.