Jean-Michel Blanquer est l'invité de RTL

publié le 18/10/2017 à 18:45

Le ministre de l'Éducation continue de dévoiler ses ambitions pour l'école. Réforme du brevet ou du baccalauréat, nouveaux manuels scolaires, salaires des professeurs ou révision des programmes scolaires... Les sujets sont nombreux. À la veille des premières vacances de cette année scolaire 2017-2018, Jean-Michel Blanquer est sur tous les fronts.



Le ministre de l'Éducation a - entre autres - annoncé la création d'une "cellule laïcité", composée de "juristes et d'experts disciplinaires" et qui aurait pour but de lutter contre les "dérives" religieuses auxquelles sont confrontés les enseignants.



Dernière disposition remarquée, celle sur l'écriture inclusive, une façon d'écrire les mots qui permet d'assurer une égalité des représentations entre les femmes et les hommes. Le ministre de l'Éducation n'est pas favorable à l'intégration des terminaisons du féminin à la fin des mots, entre des points. "Ce n'est pas une bonne idée", a déclaré Jean-Michel Blanquer sur BFMTV lundi 16 octobre.



