publié le 13/02/2018 à 12:02

Garde à vue pour l'ancien leader du Front de libération nationale corse (FLNC). Dans le cadre de l'enquête sur les propos injurieux tenus sur un groupe Facebook envers la veuve du préfet Claude Érignac, Charles Pieri a été entendu dans la matinée de ce mardi 13 février par les autorités, a-t-on appris de source proche du dossier. Il a finalement été placé en garde à vue.



Le message, publié dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 février après la cérémonie d'hommage au préfet Claude Érignac et qui comparait sa veuve aux femmes françaises ayant eu des relations sexuelles avec des soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, a été diffusé sur le compte Facebook "Di l'altu pianu". Or ce dernier est attribué à Charles Pieri.

Depuis, une enquête a été ouverte par le parquet d'Ajaccio et Charles Pieri a été entendu à la gendarmerie de Ghisonaccia, au sud d'Aleria en Haute-Corse, où il est arrivé accompagné de ses deux enfants. L'association de défense des prisonniers dits "politiques" Sulidarita avait appelé à un rassemblement de soutien.

Un retour aux responsabilités de Charles Pieri

Son placement en garde à vue survient au moment même où a lieu à Paris une réunion sur l'avenir de l'île autour de la ministre Jacqueline Gourault, chargée des affaires corses, et des deux dirigeants nationalistes de l'île, Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni.



Dans une rare interview accordée à Corse-matin, Charles Pieri avait annoncé avant la visite d'Emmanuel Macron en Corse, les 6 et 7 février, "reprendre une place de responsable dans l'exécutif" de Corsica Libera. Il avait ensuite participé à la manifestation organisée à l'appel de Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni le 3 février, juste avant la visite du chef de l'État.