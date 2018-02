Corse : Simeoni et Talamoni "poussent le bouchon un peu loin", déplore Gourault sur RTL

"C'est un soir triste pour la Corse." Le nationaliste Gilles Simeoni et l'indépendantiste Jean-Guy Talamoni ont dénoncé "un manque de considération" et "une forme de condescendance ou de mépris", en réaction au discours d'Emmanuel Macron sur l'avenir de la Corse. Le chef de l'État a refusé d'accorder la co-officialité de la langue corse ainsi que le statut de résident aux insulaires, tout en se déclarant "favorable à ce que la Corse soit mentionnée dans la Constitution."



Invitée de RTL jeudi 8 février, Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, perd patience. Lorsque les deux hommes forts de l'île s'estiment "humiliés", la "Madame Corse" du gouvernement leur répond qu'ils "poussent toujours le bouchon un peu plus loin". "Je ne pense pas que l'on puisse utiliser ce mot. Je le trouve déplacé (...) Le président de la République a pris beaucoup de temps pour parler avec les Corses."

Jacqueline Gourault a, par ailleurs, insisté sur le "faux pas" du tandem qui dirige l'île, lorsqu'ils ont choisi de ne pas se rendre à un déjeuner républicain organisé en Corse avec le Président. "Ce n'est pas très républicain. Il y a un sujet : quand on ne va pas exactement sur leurs positions, ils considèrent que ça n'est pas normal", tranche-t-elle, en jugeant "pas très habile" de leur part d'organiser une manifestation le 3 février.