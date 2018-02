publié le 09/02/2018 à 08:18

Lors de son déplacement en Corse, Emmanuel Macron a été interpellé par la femme d'Yvan Colonna, emprisonné pour l'assassinat du préfet Claude Érignac. Son épouse a demandé au président que leur fils puisse voir son père, détenu sur le continent. Jacqueline Gourault, chargée des relations avec la Corse, a mis en doute l'identité de Stéphanie Colonna. Mais celle-ci raconte sur RTL comment et pourquoi elle est allée à la rencontre du chef de l'État.



"J'étais chez moi à Cargèse, j'allume ma télé et j'entends les propos de monsieur le président qui me choquent, explique Stéphanie Colonna. Des propos qui affirment que certains justiciables ne sauraient bénéficier de l'assistance d'un avocat. Donc là, je prends mon fils à la sortie de l'école à 4h30, je prends ma voiture pour 1h de route. Sur place, il y avait quelques personnes qui lui parlaient, j'ai saisi l'occasion. Je l'ai appelé, il m'a tendu la main, ne sachant pas qui j'étais. Je lui ai dit : 'Je suis la femme d'Yvan Colonna, je vous demande le rapprochement de mon époux. Son fils qui est là n'a pas vu son père depuis un an et demi'."

À écouter également dans ce journal

- Le parquet de Saint-Malo a confirmé jeudi 8 février qu'une plainte avait été déposée en 2008 contre Nicolas Hulot, onze ans après des faits démentis par les deux parties. La plainte a été classée sans suite.

- En raison de nouvelles chutes de neige attendues ce vendredi, le préfet de police de Paris demande aux Franciliens de " ne pas utiliser leur véhicule personnel et de se reporter sur les transports en commun". À noter que la N118 reste fermée à la circulation.



- Selon un sondage Odoxa pour RTL, 55% des Français et 59% des Franciliens estiment que le gouvernement a mal géré l'épisode de neige. Les mécontents sont issus de la France rurale et périurbaine, qui ont besoin de prendre leur voiture pour aller travailler.



- Le gouvernement s’apprête à annoncer le financement du permis de conduire pour les jeunes de plus de 18 ans en contrat d’apprentissage, avec une aide de 500 euros, qui concernerait 150 à 200.000 personnes.



- Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France, effectués jeudi 8 février, a offert un choc entre le PSG et l'OM le 28 février prochain, trois jours seulement après un "classique" au Parc des Princes en Ligue 1. Les autres affiches : Caen-Lyon, Chambly-Strasbourg et Les Herbiers-Lens.