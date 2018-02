Stéphanie Colonna : "Je confirme que je suis bien la femme d'Yvan Colonna"

publié le 09/02/2018 à 09:59

"C'est un peu choquant d'entendre ça." Stéphanie Colonna, femme d'Yvan Colonna, a réagi vendredi 9 février aux propos de Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, qui affirmait sur RTL jeudi ne pas "être sûre que ce soit la femme d'Yvan Colonna".



Stéphanie Colonna "confirme" qu'elle est "bien la femme d'Yvan Colonna". Elle l'a épousé le 3 mars 2011, en prison, et ils ont eu un enfant ensemble en décembre 2011.

Elle a approché Emmanuel Macron mercredi en Corse lors d'un bain de foule, car les propos tenus par le président plus tôt à la télévision l'ont "choquée". Stéphanie Colonna demande le rapprochement de son mari, détenu à Fresnes (Val-de-Marne), qu'elle n'a pas vu depuis un an et demi. Elle explique ne plus avoir les moyens de faire le déplacement. "Psychologiquement c'est devenu aussi très compliqué", confie-t-elle au micro de RTL.

"Il n'y a aucune raison de le maintenir sous ce statut de détenu signalé", s'insurge Stéphanie Colonna, qui affirme que son mari "est un détenu modèle". Elle balaye l'éventualité d'une évasion qui justifierait son maintient en détention à Fresnes : "c'est du pipeau tout ça".