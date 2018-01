Tempête Eleanor : encore 29.000 foyers privés d'électricité en France

publié le 04/01/2018 à 11:56

Un peu plus de 29.000 foyers étaient encore privés d'électricité ce matin en France, dont 11.070 en Corse, à la suite du passage de la tempête Eleanor, selon Edf et Enedis.



En début de matinée, 11.070 clients restaient privés d'électricité en Corse, dont 8.000 en Haute-Corse et 3.070 en Corse-du-Sud, indique dans un communiqué EDF, responsable de la distribution sur l'île.



"Depuis le début de l'épisode, en cumulé 38.600 clients ont été concernés par des interruptions de fourniture d'électricité, avec un pic, cette nuit à minuit, à 16.500 clients", détaille le document.



A cela s'ajoutent 8.000 foyers encore privés de courant en Alsace et en Franche-Comté, 3.000 en Lorraine, 2.000 en Bourgogne, 2.000 en Normandie, 2.000 en Champagne-Ardenne et 1.000 en Picardie, a de son côté indiqué Enedis dans un communiqué.



"Depuis tôt ce matin", 1.300 agents sont mobilisés pour rétablir le courant dans ces régions, précise le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité qui prévoit un retour à la normale "dans la journée".



Au plus fort de la tempête, 225.000 foyers ont été privés de courant.

Eleanor a commencé à toucher la France dans la nuit de mardi à mercredi. C'est la quatrième tempête à toucher le pays depuis début décembre, après Ana, Bruno et Carmen.



