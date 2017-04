Et si les Bleus étaient meilleurs sans Benzema et Valbuena ?

publié le 15/04/2017 à 18:45

Voilà des mots qui peuvent étonner. Mathieu Valbuena ne semble pas rancunier envers Karim Benzema malgré l'affaire de la "sextape" qui les lie depuis maintenant plus de deux ans. Dans une interview accordée au mensuel sportif Onze Mondial, le joueur de l'Olympique Lyonnais a dit regretter sa plainte depuis qu'il sait que l'attaquant international tricolore est impliqué dans l'affaire.



Lorsqu'il lui est demandé pourquoi il déplore sa plainte, voilà ce que le numéro 28 de l'Olympique Lyonnais répond : "Parce que cela a créé des embrouilles pour rien (...). Aujourd’hui, on est lié par quelque chose qui n’est pas glorieux, on verra ce qui se passera."



Le 24 février, Djibril Cissé, troisième footballeur concerné par l'affaire, a été mis en examen pour complicité de tentatives de chantage, au même titre que Benzema. Le milieu de terrain avait déjà montré pareil sentiment auprès de son ancien coéquipier à l'OM via son compte Facebook officiel.