publié le 16/05/2017 à 10:38

La presse dévoile une collection d'anecdotes sur le nouveau Premier ministre, des choses plus ou moins utiles à savoir sur l'homme qui va diriger le gouvernement. Sa grande taille vous a sûrement sauté aux yeux lors de la passation de pouvoir : il mesure 1m94. "La petite histoire retiendra, écrit le Progrès, qu'Édouard Philippe est le premier barbu dans la fonction". "Ça me vieillit et franchement ça ne me va pas mal non ?", glisse-t-il un jour à l'un de ses amis parlementaires qui le trouvait auparavant trop "tête de Juppé", rapporte le Parisien.



Édouard Philippe aime Bruce Springsteen et particulièrement The RIver. Il cite volontiers les Tontons Flingueurs. Le Figaro ajoute qu'il est capable de réciter par cœur toutes les batailles napoléoniennes et que tous les 10 ans, il relit la trilogie des Mousquetaires. Ce Normand préfère la bière au cidre. Il aime la boxe autant qu'il déteste le dentiste où il pourrait finir sur un mauvais coup, écrit la Dépêche du Midi qui a appris qu’Édouard Philippe a une peur maladive des requins, les vrais, pas ceux que l'on croise dans les eaux troubles de la politique. Il laisse dépasser ses boutons de manchette en forme de gants de boxe.

Plusieurs journaux rappellent que ce proche d'Alain Juppé a failli en venir aux mains avec Nicolas Sarkozy le jour du congrès fondateur de l'UMP en novembre 2002. Édouard Philippe a passé son bac à Bonn en Allemagne. Son père y était proviseur. Le nouveau Premier ministre parle couramment la langue de Goethe et La Croix note qu'il a confié récemment être stupéfait par la méconnaissance des Français sur l'Allemagne. Un mélange d'ignorance et de préjugés. La Croix rappelle aussi que son élection comme député en 2012, il l'emporta au couteau, avec tout juste 800 voix d'avance.



Le journal l'Opinion remarque que le député Philippe n'a pas été très actif dans l'hémicycle. Pas de rapport, pas de proposition de loi. Il s'est opposé à la loi sur la transition énergétique et sur la transparence de la vie publique Il a été l'un des cinq députés les Républicains à s'abstenir sur le mariage pour tous.



En 2011, Édouard Philippe a coécrit un roman intitulé Dans l'ombre. "Un thriller politique remarqué", note Libération. Dans l'ombre raconte une primaire truquée précédant une élection présidentielle infestée de magouilles et de trahisons. Après avoir tenu une chronique dans Libé pendant la campagne présidentielle il avait confié au journal qu'il n'en avait pas fini avec l'écriture et qu'il entendait profiter de ses prochaines vacances cet été en Sicile pour se lancer dans un nouveau livre. Sans doute va-t-il devoir remettre ça à plus tard. Aujourd'hui, c'est à quatre mains avec Emmanuel Macron qu'il écrit la liste des ministres.





Le Président bâti son gouvernement dans le secret. François-Xavier Bourmaud du Figaro décrit les proches d’Emmanuel macron comme perdus, étonnés, désemparés. "Ils n'ont aucune idée de ce qui se trame, dit un membre de l'équipe au QG d'En Marche. La culture du secret, c'est dans son ADN. tant qu'une décision n'est pas arrêtée, on ne dit rien. Comme souvent, ceux qui savent se taisent et ceux qui ignorent parlent." Tous n'ont qu'une certitude : les places seront chères autour d’Emmanuel Macron.

Disney victime de chantage

Chez Disney, on aurait bien voulu garder secret le piratage d'un film inédit. Le patron de Walt Disney vient de reconnaître que des pirates informatiques demandent une énorme rançon, mais il n'a pas révélé le nom du film volé et refuse de se plier au chantage rapporte le Hollywood Reporter.



Plusieurs médias américains parlent du dernier volet de Pirates des Caraïbes qui sort le 26 mai ou de la suite de Cars, les aventures de Flash Mac Queen la voiture dessinée par Pixar, sortie prévue en juin. Les voleurs menacent de diffuser des passages du film si la rançon n'est pas payée.

Le syllogomane arrêté

Dans le Parisien/Aujourd'hui en France, on peut lire ce matin une tout autre histoire de voleur. Pendant plus de trois ans, les gendarmes de Parthenay dans les Deux-Sèvres ne connaissaient de lui que l'empreinte de son pied qui avait permis de déterminer qu'il portait des chaussures de randonnées de marque Salomon. Chaque lundi, c'était 4 à 5 cambriolages découverts à Parthenay et dans les communes voisines.



Dès que l'on croisait quelqu'un dans la rue avec ce type de chaussure on le suivait discrètement. Et en avril, un riverain signale un individu suspect, et là c'est l'Interpellation, perquisition. Mais l'histoire n'est pas finie, les gendarmes découvrent des milliers d'objets volés exposés comme des collections : 110 vols répertoriés, 400.000 euros de préjudices.



Le voleur était atteint de syllogomanie. Cela consiste à accumuler des objets indépendamment de leur valeur. Il a fallu trois semaines pour tout répertorier. Les victimes viennent chercher leurs biens sur les grandes tables dressées à la gendarmerie. À qui le réveil de la grand-mère, à qui le livret militaire et les médailles du grand-père, à qui un livre rare au montant inestimable qui côtoient des BD quelconques, des dés à coudre, des tailles crayons. Une collection de choses plus ou moins utiles.