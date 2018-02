Des nouvelles du chien traîné par un scooter

publié le 09/02/2018 à 02:11

La scène avait choqué. Filmée et postée sur le réseau social Snapchat, on y voyait Gucci, un mâle American Staff de trois ans, attaché à un scooter. L'animal, n'arrivant pas à suivre la cadence, était finalement traîné, s'arrachant des lambeaux de peau au niveau des pattes, surtout des coussinets, du ventre et du museau.



Le mâle noir est aujourd'hui dans le refuge de Morainvilliers (Yvelines) de la Fondation Assistance aux Animaux (FAAA) qui a déposé une plainte pour sévices et actes de cruauté. Jointe par Le Parisien, la responsable Anne-Claire Chauvancy, a donné des nouvelles de l'animal qui a ému de nombreux internautes. "Il va rester quelques temps à l’infirmerie, parce qu’il est maigre et qu’il doit être examiné par un vétérinaire". En attendant le jugement, le refuge cherche une famille d'accueil pour Gucci.

700 enquêtes par an

Le chien est en tout cas devenu le symbole de la maltraitance envers les animaux, comme le souligne la Fondation, qui ouvre 700 enquêtes par an. "On récupère au moins un animal par semaine dont les maltraitances dépassent l’entendement", explique Anne-Claire Chauvancy.