et Claire Gaveau

publié le 16/01/2018 à 09:44

La découverte fait froid dans le dos. Un habitant de Grenoble, en Isère, a eu la "peur de sa vie" en allant aux toilettes samedi 13 janvier. Aux alentours de 21h30, il est tombé nez à nez avec un serpent, plus précisément un python, qui sortait de la cuvette de ses WC.



Ce Grenoblois, qui habite un appartement du centre-ville, raconte la frayeur qu'il a vécue au micro de RTL : "J'étais pris d'une envie pressante, j'ai ouvert la porte et qu'est-ce que je vois, une tête de serpent sortir de la cuvette (...) J'ai fermé la porte, je l'ai entrouverte et j'ai vu le python qui devait faire 1,5 ou 2 mètres".

Une scène vraiment "trop impressionnante". "Cela faisait trois semaines que l'eau circulait mal, que j'avais un problème de toilettes bouchées. Je pense qu'il avait élu domicile par là", explique-t-il.



Le python est mort

Il prévient immédiatement les pompiers. Une brigade spécialisée dans les interventions concernant les Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) intervient alors sur place pour capturer le reptile. "Ça m'a trop impressionné, c'est vraiment trop impressionnant", rapporte-t-il après les faits.



Selon les informations du Parisien, le python a été capturé et transporté dans une clinique vétérinaire de la banlieue parisienne. Mais l'animal, caché plusieurs jours dans les canalisations est finalement décédé alors qu'il aurait vraisemblablement ingurgité des produits détartrants.

Mais les angoisses ne sont pas encore terminées pour ce Grenoblois, encore traumatisé par ce qu'il vient de vivre. "Franchement, je ne retourne plus aux toilettes de la même façon. J'y vais en plusieurs étapes, j'entrouvre la porte, j'allume, je regarde, je laisse l'abattant bien ouvert et seulement s'il n'y a rien j'y vais", rapporte-t-il.