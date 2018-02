Var : une randonneuse est portée disparue, un appel à témoin est lancé

publié le 08/02/2018 à 21:57

C'est une disparition qui inquiète la gendarmerie de Brignoles, dans le Var. Une femme de 39 ans a disparu depuis mardi 6 février. Partie dans l'après-midi pour aller faire une randonnée dans le massif de la Sainte-Baume, Aurélie Gauthier n'est jamais rentrée chez elle. C'est son mari qui a donné l'alerte le soir même.



La mère de deux enfants a garé son véhicule sur le parking des Trois Chênes, à Plan-d'Aups-Sainte-Baume (Var), aux alentours de 14h30 avant de se diriger vers Saint-Pilon. Un hélicoptère de la gendarmerie de Hyères sillonne la région, deux chiens participent aux recherches et une battue, réunissant une centaine de personnes, a été organisée.

La gendarmerie a diffusé un appel à témoin sur les réseaux sociaux. Aurélie Gauthier mesure 1m55, elle a les yeux verts et les cheveux châtains foncés, raides et mi-longs. Au moment de sa disparition elle portait une doudoune blanche, un haut gris sans manche, un jean et des chaussures de randonnées. Toute personne qui aurait des informations sur sa disparition peut contacter le 04 94 78 00 12.