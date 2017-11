Coup de filet antiterroriste : les profils des individus interpellés

publié le 10/11/2017 à 15:30

Gros coup de filet de la part des autorités françaises et suisses. Mardi 7 novembre, 10 personnes ont été interpellées dans le cadre d'une enquête antiterroriste. Neuf ont été arrêtées en France, et une en Suisse. Ces individus - neuf hommes et une femme - inquiétaient les autorités à cause de propos échangés sur l'application Telegram, le moyen de communication préféré des jihadistes.



Ces discussions évoquaient notamment la possibilité de mener des actions violentes. Ils tenaient des propos jugés "extrêmement violents évoquant un passage à l'acte dans les mois [à venir] en France", selon le procureur de la République de Paris, François Molins. D'après lui, les cibles étaient encore "indéterminées" au jour de l'intervention.

Parmi ces interpellations, deux duos de frères de deux familles différentes. Et la plupart sont connus des services de police pour radicalisation religieuse. Ils sont âgés de 18 à 65 ans, et le profil de certains peut apostropher. L'un d'eux se dégage clairement comme le gourou autoproclamé de la cellule avec une influence particulière sur le réseau social.

Le "prétendu imam", un Suisse de 27 ans

C'est lui qui semble être le chef du clan. Ce Suisse d'origine bosniaque, âgé de 27 ans, arrêté en France dans les Bouches-du-Rhône, a pris le rôle de "prétendu imam", comme l'a qualifié Gérard Collomb. Il avait une véritable influence sur le groupe de discussion et il était suivi depuis plusieurs mois par les renseignements notamment pour ses liens avec un jeune jihadiste français de 13 ans arrêté en juin dernier.



Les enquêteurs ont vu des messages très clairs au cours desquels le passage à l'action est abordé. Notamment par des attaques au couteaux, des attaques à la voiture-bélier et l’hypothèse de s'en prendre à des policiers a été évoquée.

Une Colombienne de 23 ans

Une femme fait aussi partie du coup de filet antiterroriste du 7 novembre. Amie avec le jeune suisse, une Colombienne de 23 ans, a également arrêtée. Elle était en Suisse.



Elle a été placée en détention et le restera jusqu'à la décision du tribunal, selon un communiqué du gouvernement helvète.

Un ancien militaire de 65 ans

L'âge de ce suspect interpellé est inattendu. À 65 ans, il est un ancien légionnaire, confirme François Molins sur France Info. Cet ancien militaire s'est converti à l'islam radical.



Et d'après Le Parisien, les suspects prévoyaient un attentat à Nice, notamment de tuer un policier et des civils. Mais Gérard Collomb nuance en affirmant que la cible n'était pas encore déterminée.

Un individu envoyé à l'hôpital

L'une des dix personnes a vu sa garde à vue levée. D'après une source judiciaire citée par l'AFP, "l'individu aurait été hospitalisé". Son état a été jugé "incompatible avec son maintien en garde à vue", a précisé cette source.