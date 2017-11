Les retours des jihadistes français étudiés "au cas par cas", affirme Macron

publié le 09/11/2017 à 09:45

Emmanuel Macron est toujours aux Emirats Arabes Unis. Après avoir inauguré le Louvre d'Abu Dhabi, mercredi 8 novembre, le chef de l'État a prévu de rendre visite aux militaires français positionnés dans ce pays qui participe à la coalition internationale contre Daesh. En amont, il a évoqué pour la première fois le cas des jihadistes qui souhaiteraient revenir dans l'Hexagone. "Ce sera du cas par cas, en fonction des situations", a-t-il fait savoir, au micro de France 2.



"Lorsqu'ils reviennent en France, les adultes sont soumis à la justice française, sont incarcérés et seront jugés, affirme Emmanuel Macron. Pour ce qui est des enfants, ils font d'ores et déjà l'objet, pour ceux qui sont revenus et ceux qui reviendront, d'une procédure toute particulière et d'un suivi très particulier".

Sur la dimension du "cas par cas", Emmanuel Macron confirme les propos de son ministre Gérard Collomb : des jihadistes français partis sur les zones de guerre devront faire face à la justice irakienne. "Il y en a qui peuvent revenir, sans qu'ils soient rapatriés, il y en a qui peuvent être rapatriés, et il y en a qui seront jugés dans certaines circonstances avec leur famille dans les pays où ils sont", explique-t-il.



Par ailleurs, dans des propos recueillis par RTL, le chef des Armées a tenu à se féliciter de la défaite de Daesh à Raqqa. Il envisage même, dans un futur proche, la victoire finale des troupes de la coalition internationale. "Presque deux ans jour pour jour après ces attentats [du 13 novembre 2015], nous avons gagné à Raqqa. Les prochaines semaines et les prochains mois, je le crois profondément, nous permettront de gagner sur le plan militaire dans la zone irako-syrienne".