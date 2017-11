publié le 08/11/2017 à 08:33

Ce jeune Suisse de 27 ans d'origine bosniaque est au centre des attentions après les arrestations de dix personnes, en France et en Suisse mardi 7 novembre. Parmi toutes les personnes interpellées, qui tenaient des propos islamistes "inquiétants" dans leurs échanges de messages sur Telegram, c'est l'homme arrêté en Suisse qui se dégage comme un "gourou autoproclamé".



Le suspect suisse avait une vraie influence sur la bande et animait le plus les discussions. Il était suivi depuis plusieurs mois par les renseignements notamment pour ses liens avec un jeune jihadiste français de 13 ans arrêté en juin dernier. Les forces de l'ordre sont passées à l'action parce que cette bande affichait une forte détermination. Les enquêteurs ont vu des messages très clairs au cours desquels le passage à l'action est abordé. Notamment par des attaques au couteaux, des attaques à la voiture béliers et l’hypothèse de s'en prendre à des policiers a été évoquée.



Les autres suspects, huit hommes et une femme âgés de 18 à 65 ans, participaient à un groupe de discussion de la messagerie ont été arrêtées en France dans les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.