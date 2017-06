Emmanuel Macron confirme son projet de réforme de l'impôt sur l'épargne

publié le 16/06/2017 à 08:23

Les revenus de nos placements, actions, obligations seront désormais taxés à un taux unique (30%), alors qu'ils sont aujourd'hui intégrés à la déclaration des revenus, c'est-à-dire imposés à un taux progressif, plus ou moins élevé selon la tranche, suivant le niveau de ces revenus. En réalité, le contribuable aura le choix le nouveau système et l'ancien. S'il est aujourd'hui imposé à moins de 30% pour ses revenus, il aura intérêt à garder le système actuel ; sinon, à opter pour le nouveau. Bien sûr, les livrets A resteront défiscalisés. L'assurance-vie ne verra pas son régime changé en dessous de 150.000 euros. Au-dessus de ce seuil, en revanche, les nouveaux versements seront fiscalisés au nouveau régime.



Aujourd'hui, on paye aussi des prélèvements sociaux sur ces revenus, la CSG en particulier. Demain, les prélèvements sociaux seront intégrés à ce taux fixe de 30%. C'est-à-dire que ce sera 30% tout compris. Et cela malgré l'augmentation de la CSG prévue par ailleurs. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'augmentation de la CSG ne frappera pas les revenus de l'épargne, et notamment pas les gros revenus.