Retraites : équilibre retardé de 2020 à 2040

publié le 20/06/2017 à 08:16

Le Conseil d'orientation des retraites (COR) doit remettre son rapport annuel, ce lundi 20 juin, sur les perspectives financières des régimes de retraites français. Il a complètement changé de pied. L'année dernière à la même époque, le COR était très optimiste, en pariant sur la réduction progressive du déficit. Voilà qu'il nous annonce maintenant un déficit de 9 milliards d'euros dès 2021 (le double de celui de cette année) et une détérioration croissante jusqu'à 2030, dans tous les scénarios qu'il envisage.



Qu'est-ce qui explique ce revirement des experts ? D'abord, la diminution du nombre d'immigrés qui s'installent en France. Ensuite, l'augmentation de l'espérance de vie des hommes, qui rattrape petit à petit celle des femmes. Enfin, la croissance plus faible que prévu, après la révision de cette année, qui pèse et sur l'emploi et sur le niveau des salaires. Tout cela crée plus de dépenses et moins de recettes. Autrement dit, cela accroit l'effet ciseau.

En principe, les projections du COR sont faites pour faciliter la décision, en explorant le futur. Et en principe, rien de plus prévisible que la démographie. Mais sur ce sujet, les paramètres sont très nombreux. Cela touche à la fois à l'économie, la santé, la politique d'immigration, etc. Difficile de bien évaluer tout cela en même temps. Et surtout, le moindre déplacement de l'une des variables a des effets considérables. D'abord parce que les masses financières en jeu sont considérables. Ensuite parce qu'on les évalue sur une très longue période de temps, il y a donc des effets cumulatifs importants.