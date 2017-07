publié le 19/07/2017 à 08:24

Un cordonnier et sa femme institutrice qui étaient partis nourrir leur bétail dans les montagnes par un beau jour d'août 1942. Ils ne sont jamais revenus. Et ce n'est que jeudi 13 juillet 2017, que les corps ont réapparu dans le massif des Diablerets, dans le sud de la Suisse. Sans doute un effet du réchauffement climatique. Ce sont un sac à dos et un livre qui ont été repérés dans un premier temps à côté des deux corps à 2.615 mètres d'altitude. La glace les a totalement préservés.



Ce couple avait 7 enfants. Les orphelins ont tous été placés dans des familles d'accueil. Aujourd'hui il ne reste que deux survivants dont Monique Gauchy. Elle avait 11 ans à l'époque, et est bouleversée par cette découverte. "Ça fait drôle de remuer tout ça, confie-t-elle à RTL. Je vois la pointe de la montagne qui est en face du glacier, et tous les matins depuis ma cuisine, je vois cette pointe, qui dit que papa et maman sont toujours là-haut".

Puis, dans une voix tremblante de sanglots, elle se réjouit : "Je voulais revoir mes parents avant de mourir, mon vœu a été exaucé". Car la seule chose que Monique Gauchy a demandé aux autorités compétentes, c'est de voir les corps de ses parents. Ce qu'elle a pu faire grâce à la conservation des dépouilles préservées par le glacier suisse. "Ils étaient ensemble. Ils sont tombés dans une crevasse, et ils sont pratiquement liés ensemble dans la glace. Il y a toujours de l'espoir, on a compté les jours, et voilà".