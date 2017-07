publié le 18/07/2017 à 22:34

Ils étaient partis nourrir le bétail le 15 août 1942, mais ne sont jamais revenus. 75 ans après sa disparition, un couple vient d'être retrouvé dans les neiges d'un glacier, en parfait état. Ce sont un sac à dos et un livre qui ont été repérés dans un premier temps à côté des deux corps à 2.615 mètres d'altitude dans le massif des Diablerets, dans le sud de la Suisse. C'est un employé de cette station qui a fait la découverte jeudi 13 juillet dans la soirée, à proximité du téléski du Dôme.



"Il s'agissait d'un homme et d'une femme portant des vêtements datant de la période de la dernière guerre" mondiale, a raconté le directeur du domaine skiable Glacier 3000, Bernard Tschannen, interrogé par le quotidien Le Matin. Les corps parfaitement conservés gisaient proches l'un de l'autre, avec à leurs côtés des sacs à dos, une bouteille, un livre et une montre, a poursuivi Bernard Tschannen. Il présume que le couple est probablement tombé dans une crevasse et que le glacier a rendu les corps à la suite du réchauffement climatique.

Selon Le Matin, qui cite une des sept enfants du couple, il s'agirait d'un cordonnier de 40 ans et de sa femme institutrice de 37 ans, qui étaient partis à pied le 15 août 1942 du village de Chandolin pour nourrir leur bétail dans les montagnes. Ils devaient rentrer le soir-même, mais après deux mois et demi de recherches infructueuses, les 7 enfants devenus orphelins ont dû être placés dans des familles d'accueil. Les cinq enfants toujours vivants du couple ont été informés par les policiers qu'il s'agissait à 99% de leurs parents, même si une analyse ADN formelle devait encore être effectuée.