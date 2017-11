publié le 07/11/2017 à 12:15

La bronchiolite, ce virus qui touche les bébés, est de retour. La situation est la plus inquiétante en Île-de-France, où le seuil épidémique a été atteint la semaine du 30 octobre. Pédiatre à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), Sylvie Hubinois livre sur RTL quelques conseils pour se prémunir du virus annuel. Pour éviter que les bébés l'attrapent, "il ne faut pas les mettre dans les bras de tout le monde, et ne pas les emmener dans les grandes surfaces" ou les transports en commun.



"Ce sont des bébés fragiles, qui n'ont pas encore beaucoup d'anticorps, qui ne savent pas bien les fabriquer. Il ne faut donc pas les mettre trop en contact avec des microbes extérieurs", poursuit-elle. Pour limiter la transmission, les parents doivent impérativement se laver les mains à l'eau et au savon avant de s'occuper de leur progéniture. Si les adultes sont enrhumés, mieux vaut porter un masque - disponible en pharmacie - à proximité de l'enfant et éviter de l'embrasser.

L'inconvénient principal de ce virus est qu'il n'est pas toujours facile à repérer. À écouter la présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire, la bronchiolite est "un rhume qui n'évolue pas comme d'habitude". "Très rapidement, apparaissent quelques signes de difficulté respiratoire, une toux un peu sèche. Surtout, le bébé aura du mal à boire ses biberons." Fréquente en hiver, la bronchiolite touche un bébé sur trois.