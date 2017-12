et La rédaction numérique de RTL

publié le 08/12/2017 à 07:41

Selon un rapport du CNESCO (Conseil national d'évaluation du système scolaire), le décrochage scolaire en France se réduit. Le nombre de jeunes qui sortent de l'école sans aucun diplôme est passé de 16% en 2011 à 13% en 2015. Invité de RTL, Pierre-Yves Bernard, maître de conférences à l'université de Nantes, fait partie des auteurs de cette étude encourageante.



"Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette diminution du décrochage, mais le plus important c'est la mobilisation des acteurs du système éducatif, qui a permis d'agir sur le terrain et de mieux prendre en charge les élèves, souligne l'expert. On est encore loin d'un résultat satisfaisant puisque 13% d'élèves qui décrochent c'est beaucoup. Mais il y a de l'espoir."

Les jeunes Français "sèchent" davantage

Le décrochage continue de toucher davantage les garçons que les filles. L'absentéisme est un signe précurseur, c'est le premier pas vers le décrochage scolaire. "La prévention est importante. On a vu des améliorations dans l'identification des jeunes en situation de décrochage, grâce à des croisements d'informations entre les acteurs, afin de proposer à ces jeunes des solutions individualisées", indique Pierre-Yves Bernard.



Les jeunes Français "sèchent" davantage que dans les autres pays d'Europe. 11% des élèves de 15 ans disent avoir volontairement manqué une journée d'école dans les 15 jours précédant l'enquête à laquelle ils ont répondu, et un quart des élèves ont séché certains cours. L'absentéisme est plus fort dans les lycées professionnels. "C'est une population qui subit, certains jeunes des lycées professionnels n'ont pas choisi cette orientation", précise Pierre-Yves Bernard.