publié le 12/12/2017

Depuis dimanche, a France est frappée par les intempéries. Le Nord et le Pas-de-Calais sont toujours placés en vigilance orange ce mardi pour neige-verglas. Hier dans certaines zones du Pas-de-Calais ce sont jusqu'à 15 centimètres de neige qui sont tombés. Aujourd'hui, "l'ensemble du réseau est praticable, avec une certaine prudence bien sûr puisqu'on peut avoir un refroidissement", indique Jean-Claude Dissaux, vice-président du Pas-de-Calais en charge de la voirie, qui précise que par précaution, ses services sont en pré-salage.



Pour que les automobilistes roulent dans les meilleures conditions possibles, "170 agents sont affectés sur les interventions du département, comme hier", précise Jean-Claude Dissaux. Bien que les routes soient de nouveau praticables, une vigilance particulière est à respecter dans certains secteurs du Pas-de-Calais.

Parmi eux, "Toute la frange littorale où il y a eu plus de chutes neigeuses", et où subsistent "quelques lambeaux de neige qui peuvent être dangereux". Sur décision de la région, et par mesure de sécurité, le ramassage scolaire n'est d'ailleurs pas assuré aujourd'hui dans le département.