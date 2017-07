publié le 07/07/2017 à 04:30

Le 14 juillet 2016, alors que des dizaines de milliers de personnes célébraient la fête nationale sur la Promenade des Anglais, la mythique avenue niçoise, 86 personnes perdaient la vie, fauchées par le camion conduit par Mohamed Lahouaiej Bouhlel. Plus de 400 autres passants étaient blessés. Un an plus tard, les festivités du 14 juillet 2017 s'annoncent placées sous le signe de la commémoration de ce jour de deuil.



La ville de Nice (Alpes-Maritimes) va honorer la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie ce jour-là lors d'une journée qui comprendra un hommage participatif des habitants, qui, munis de 12.000 plaques de couleur, écriront un message qui ne pourra être lu que du ciel et par un drone équipé d'une caméra. En fin d'après-midi, un défilé militaire aura lieu place Masséna, accompagné d'un passage de la Patrouille de France et suivi d'un hommage municipal lors duquel Nissa la Bella, l'hymne de la ville, et La Marseillaise seront interprétés. Un concert d'hommage conclura la journée.

Le défilé militaire des Champs-Élysées à Paris, auquel assisteront notamment Emmanuel Macron et Donald Trump, va également être l'occasion d'un hommage aux victimes, Nissa la Bella étant aussi interprétée sur la plus belle avenue du monde. La présence du président américain entre dans le cadre du centenaire de l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés de la France, lors du premier conflit mondial.