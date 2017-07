publié le 09/07/2017 à 09:52

La 16e Caravane d'été de la Croix-Rouge française s'est élancée samedi 8 juillet pour faire escale dans 18 villes de l'Hexagone. L'objectif ? "Aller à la rencontre de la population pour la sensibiliser, l'initier à la prévention des risques de la vie courante et aux gestes qui sauvent, lui présenter ce que fait la Croix-Rouge au quotidien et peut-être susciter des engagements", éclaire Benjamin Bitane, responsable du pôle formation au sein de l'organisation.



Chaque minute, en France, six personnes décèdent d'un accident cardiaque. Est-il possible d'agir sur cette statistique ? "Notre ambition est de faire en sorte qu'une personne par foyer soit formée aux gestes de premiers secours. Le délai d'intervention des pompiers est de 13 minutes. Chaque minute perdue dans le massage cardiaque, c'est 10% de chance de vie pour la personne (...) Si on doublait le nombre de gens qui aujourd'hui font des massages cardiaques, on pourrait réduire de plus de 2.000 le nombre de personnes qui perdent la vie par arrêt cardiaque."

En 16 ans, 47.000 personnes ont été formées aux gestes qui sauvent dans le cadre de cette Caravane d'été. L'association d'aide humanitaire fondée en 1864 a initié 180.000 personnes, âgées de trois à 120 ans, l'année passée. "Dès l'âge de trois ans, un enfant est totalement capable d'appeler le 18, de dire exactement ce qu'il se passe, de dire l'adresse où il se trouve et de rester en ligne le temps que les secours arrivent."



11 millions d'accidents de la vie courante par an

En France, on dénombre 11 millions d'accidents de la vie courante par an. Une fois le constat établi, l'association a mis en place une initiation à la réduction des risques de la vie courante et domestique. Les équipes de la Croix-Rouge française proposeront donc tout cet été un "escape game" (ou jeu d’évasion) grandeur nature. La règle du jeu consiste à parvenir à s’échapper d’une pièce dans un délai maximum de 20 minutes. "On a reproduit un appartement type montable et démontable. Les gens vont devoir aider une famille à sécuriser la maison."