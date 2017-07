La mode des cocktails à la codéine chez les jeunes inquiète

publié le 12/07/2017 à 07:42

L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies s'inquiète d'une nouvelle tendance chez les jeunes français. Ils sont de plus en plus nombreux à détourner les médicaments à base de codéine, en ignorant qu'une sur-consommation peut provoquer la mort par overdose.



La recette se trouve en 2 clics sur internet. De la codéine en sirop ou en comprimé, diluée dans un peu de soda ou du jus de fruits, parfois associé à un antihistaminique ou de l'alcool... C'est le cocktail est à la mode, en tête des discussions sur les forums d’adolescents. Étudiants, diplômés ou jeunes actifs, ils le consomment pour se distraire en soirée, comme l'a constaté en consultation Jean-Pierre Couteron, président de la Fédération Addiction.

"Ils décrivent un état qu'ils trouvent agréable, explique-t-il. Dans une sorte d'euphorie un peu douce, qui ne les cassent pas, un peu planante, qu'ils n'associent pas à une grosse défonce, à quelque chose de très destroy". Pas besoin de dealers. Il suffit de se rendre en pharmacie, c'est sans ordonnance et cela ne coûte que quelques euros. Les consommateurs n'ont donc pas tous conscience du danger.

"Ils sont même très surpris quand on leur dit que c'est un produit dérivé et qu'ils risquent un accident selon l'état de fatigue, le produits associés, la dose qu'on met... Mais aussi de devenir dépendant", poursuit Jean-Pierre Couteron. Troubles de la vigilance, confusion et même crise de convulsions... Plusieurs passages aux urgences ont été signalées. L'ordre des pharmaciens a demandé à tous ses adhérents de redoubler de vigilance lors de la délivrance de ces produits.