Christian Millau a "amené toute une écriture sur les chefs", dit Thierry Marx

publié le 08/08/2017 à 09:40

Après le décès de Christian Millau, retour sur la manière dont lui et son confrère Henri Gault (décédé en 2000) ont changé la gastronomie française. Ils sont les pères du guide Gault et Millau, un guide bien différent du célèbre guide Michelin. Eux, "ils ont amené toute une narration, une écriture sur les chefs, ils ont fait découvrir plus dans le détail", explique Thierry Marx à RTL, "ils écrivaient sur les chefs, c'était la particularité".



On attribue au duo gastro la découverte de ce que l'on appelle la Nouvelle Cuisine. Cependant, pour le chef étoilé, ils ont plutôt découvert "l'évolution de la cuisine" mais surtout "des chefs qu'ils ont fait découvrir à un large public comme Alain Chapel, Michel Guérard...", poursuit Thierry Marx qui salut les talents d'écrivain de Christian Millau : "Il écrivait merveilleusement bien, il maniait la langue française de façon impeccable". Christian Millau a d'ailleurs également été journaliste politique et spécialisé dans les affaires de justice.