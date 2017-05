Thierry Marx : "Je me passionne pour mon métier et pour la transmission"

publié le 07/05/2017 à 14:52

Si Thierry Marx est connu depuis plusieurs années du grand public, notamment depuis son passage parmi les jurés de Top Chef, le chef cuisiner a connu plusieurs vies et fortunes diverses. Après s’être égaré dans la petite délinquance, l’adolescent de Ménilmontant va être tour à tour casque bleu au Liban, vigile, transporteur de fond, manutentionnaire, jusqu'au jour où il s’inscrit à un CAP en pâtisserie.



S’il est aujourd’hui aux commandes des cuisines du Mandarin oriental à Paris, le chef étoilé se présente toujours comme "un modeste artisan". "Je me passionne pour mon métier et pour la transmission de ce savoir-faire qui fabrique depuis la nuit des temps des hommes libres", confie Thierry Marx sur RTL ce samedi 6 ami.

Fidèle à sa fibre sociale, le chef va ouvrir sa 5e école de cuisine en France à Grigny (Essonne). Après Paris, Villeneuve-Loubet, Besançon et Marseille, la commune de l’Essonne va accueillir un "Cuisine mode d’emploi(s)". "La noblesse de l’ouvrier, c’est le savoir faire", qui espère redonner de l’espoir aux jeunes écartés de l’emploi.

À la veille du 1er tour de l’élection présidentielle, Thierry Marx assure qu’il va voter : "je trouverai le temps pour voter". "Ça n’a pas toujours été évident pour moi, confie-t-il cependant, je peux que des personnes éloignées de l’emploi, des personnes dans des silos de précarité puissent douter, ou mettre en doute ce qui est évoqué par les hommes politiques."