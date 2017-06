Les nouveautés de la foodtech : Lunchr, l'Etoile ds gourmets et Une Fourmii Verte

publié le 25/06/2017 à 08:50

Lunchr est une application qui permet de commander votre repas dans un restaurant et de le payer à l'avance. A l'heure choisie, vous vous rendez au restaurant et soit au moment de la commande, vous avez choisi l'option "à emporter" et on vous donne votre repas. Soit vous avez choisi de manger sur place, donc votre table est réservée et vous êtes servi très rapidement puisque la commande est déjà passée.



Sur l'application, vous avez la même carte qu'au restaurant et avec les mêmes prix. Vous composez votre menu pour 1, 2 ou 3 personnes et vous payez au moment de la commande. Si vous passez une commande pour 3, vous avez moins 5% de réduction jusqu'à moins 15% si vous êtes 5. Et à la fin du repas, pas besoin d'attendre l'addition, vous vous levez et vous partez. Pour l'instant Lunchr est disponible sur Paris et Montpellier.

L'etoile des gourmets est un traiteur haut de gamme en ligne. Les plats sont préparés dans une cuisine du 9ème arrondissement de Paris mais sont livrés dans la France entière. Le chef a travaillé notamment à la Tour d'Argent et il y à la carte entrées, plats et desserts par exemple noix de saint-jacques au caviar, magret de canard sauce vin rouge - pommes darphin et tarte aux fraises grand chef.



Votre repas est livré sous vide, dans des conditionnements séparés. C'est à dire la viande ou le poisson d'un côté, la garniture d'un autre côté et la sauce aussi dans son petit sachet. Vous avez juste à les réchauffer au bain marie suivant les indications jointes à votre commande.



A Paris et région parisienne, vous pouvez commander jusqu'à 19H et vous êtes livré le soir même. En province, vous devez commander avant 15h pour êtres livré le lendemain.



Une fourmii verte est une toute nouvelle start-up qui propose de vous livrer à manger entre 22h et 6h du matin, les invendus de certaines boulangeries, pizzeria, traiteurs.... pour éviter le gaspillage alimentaire. L'originalié, c'est que vous passez commande via Facebook Messenger et c'est un bot, un robot qui discute par écrit avec vous.



C'est le bot lui qui vous donne le menu du jour : des bagels au saumon, des sandwichs au poulet, des viennoiseries. Vous choisissez ce qui vous fait envie, vous payez et vous êtes livré. C'est tout nouveau, en test sur le 2ème arrondissement à Paris mais Une Fourmii Verte va se développer d'ici la rentrée de septembre.