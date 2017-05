Un Américain achète le taco le plus cher du monde

publié le 02/05/2017 à 15:35

Un Américain, Mike Patterson, a déboursé plus de 6.400 euros (7.000 dollars) pour un taco. Le mets a été mis aux enchères dans la station balnéaire mexicaine de Los Cabos au nord-ouest du Mexique. Il est composé de langouste, de bœuf de Kobé, de caviar Beluga, de truffes noires et blanches sur une tortilla de maïs qui contient des feuilles d'or comestibles de 24 carats. La recette a été agrémentée d'une sauce à base de piments (chile morita) et de café de civette, le café le plus cher du monde à base d’excréments de civette asiatique.



Le taco, mis au point par le chef mexicain Juan Licerio Alcala, était au menu de l'hôtel Grand Velas à Los Cabos pour la modique somme de 22.900 euros. Ce dernier n'avait jamais trouvé preneur jusqu'au vendredi 28 avril.

Ce plat mexicain, qui se vend généralement dans la rue à 40 centimes d'euros (10 pesos) et qui se mange avec les doigts a été mis à prix pour 458 euros lors de cette vente au profit d'une association qui vient en aide aux enfants souffrant de cancer ou de problèmes cardiaques.



L'heureux acquéreur n'a même pas goûté à son bien et a préféré en faire profiter deux convives de l’événement. Le tacos était accompagné des tequilas les plus chères au monde.