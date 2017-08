publié le 07/08/2017 à 20:41

Son nom sera à jamais associé au plus célèbre guide gastronomique. Le journaliste Christian Millau est décédé ce lundi 7 août à l'âge de 88 ans. Avec Henri Gault, il avait su révolutionner l'art de la critique culinaire mais aussi la gastronomie française en elle-même à travers la nouvelle cuisine. "J'ai beaucoup de chagrin", confie le chef français Michel Guérard. "C'était un homme admirable. C'était un écrivain, un critique gastronomique de talent. Il savait goûter, il savait écrire", loue Michel Guérard.



Le chef explique que Christian Millau a "marqué" ceux qui ont façonné la "nouvelle cuisine française", qu'il décrit comme "cette période brillantissime du renouveau de la cuisine". Après des années 1950 où la cuisine française ne brillait plus par son talent, Christian Millau et d'autres ont renouvelé le genre et fait un "pied de nez" à cette période moins glorieuse.

Michel Guérard a rencontré Christian Millau lorsque ce dernier est venu manger dans son restaurant à Asnières, dans les années 1960. "J'ai découvert un homme qui analysait avec une certaine poésie ce qu'il mangeait", se souvient Michel Guérard.