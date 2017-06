publié le 22/06/2017 à 10:00

"Les bus ne sont pas climatisés, il peut faire jusqu'à 50 degrés sous le pare-brise. Je ne vois pas en quoi ça heurte les bonnes mœurs si, quelques jours par an à Nantes, où le climat tropical reste l'exception, les conducteurs de bus roulent en bermuda", argue Pascal Praud. "Ce n'est pas non plus manquer de respect vis-à-vis des clients qui, de toute façon, ne peuvent pas voir les genoux du chauffeur quand il a pris place", poursuit-il.



"À règlement absurde, réponse absurde. Absurde et drôle, puisque les conducteurs ont enfilé une jupe", constate le journaliste. "J'ai appelé Pascal Bolo à la mairie de Nantes, qui dirige la société de transports de la ville. Il m'a dit : 'Il y a une tenue officielle, elle ne prévoit pas de bermuda, on est des ringards, on est old school, et c'est comme ça'", témoigne-t-il.

"Je propose donc que le bermuda entre dans le vestiaire des chauffeurs nantais", lance Pascal Praud. "Il y a environ 1.200 conducteurs, un seul bermuda fera l'affaire. Prix de revient : 5 euros. Ce n'est pas ça qui va mettre la mairie de Nantes en slip", conclut-t-il.