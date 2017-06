Interdits de bermudas, des chauffeurs de bus protestent en jupe

publié le 21/06/2017 à 15:05

Ces chauffeurs de bus de Nantes en ont assez. Ils n'ont pas le droit de porter des bermudas ou des pantacourts pendant leur travail. La direction de la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (Semitan) juge en effet que ces tenues ne sont pas appropriées.



Mais par temps de canicule, les chauffeurs estiment qu'il s'agit là d'une discrimination. "On a une tenue qui n'est pas adaptée à ces fortes chaleurs, On envie presque les femmes qui ont des jupes dans leur tenue", explique Didier Sauvetre, conducteur et syndiqué à la CFDT, au quotidien Presse-Océan.

Avec une demi-douzaine d'autres hommes, il a donc décidé de porter une jupe mardi 20 juin pour protester contre ces règles vestimentaires imposées. "Nous demandons de pouvoir avoir des tenues adaptées aux fortes chaleurs. On ne nous autorise pas à avoir un pantacourt. Puisque la jupe est une tenue autorisée, nous la portons", ajoute Didier Sauvetre.

Une revendication depuis 2013

C'est une revendication qu'ils défendent depuis 2013 : "Passer 7 h 20 dans un véhicule à 50 degrés, ce n'est pas évident. Au-delà de 30 degrés, la direction pourrait déclencher un plan chaleur et autoriser les conducteurs à porter le bermuda", souligne Gabriel Magner, délégué CFDT.



La Semitan acceptera-t-elle cette fois de revoir son code vestimentaire ? En cas de nouveau refus, les chauffeurs pourront toujours se reporter sur la jupe, qui se porte aussi pour les hommes.