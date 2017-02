publié le 15/02/2017 à 18:48

Qu'est-ce qu'une "cagole" ? C'est à cette simple question que Sébastien Haddouk tente de répondre dans son documentaire. Cagole Forever est diffusé ce mercredi 15 février sur Canal+ à 22h50. Selon une définition trouvée par le réalisateur dans un ascenseur de Marseille, la cagole est "une fille de mauvais genre, d'allure vulgaire".



Et si la vérité était plus complexe ? Cagole Forever détricote les clichés et se joue des images ancrées dans l’inconscient collectif. Ce documentaire se concentrer sur des femmes de tout âge. A priori, elles n'ont rien en commun, à part le fait de revendiquer leur féminité. Entre Marseille, Cannes, Paris et Madrid, on part donc à la découverte de Marie, Magalie, Laura et d'autres qui nous donnent leur visions de la cagole. Sans oublier les interventions de Laetitia Hallyday, Josiane Balasko, Pamela Anderson et Nabilla.

Une définition honnête et parfois crue : libre, grande gueule, perchée sur des talons, en rose, en noir avec des paillettes... Dans ce documentaire, Alice Pfeiffer, journaliste, explique qu'une cagole "n'est pas une féministe dans le sens premier du terme mais, par la force des choses, et pour tous les débats qu'il y a autour du féminisme, elle finit par avoir une image plutôt revendicatrice de la liberté des femmes. C'est un genre de féminisme".

Ce qui est certain, c'est que la cagole n'est pas uniquement française. Sébastien Haddouk part à la rencontre des Américaines, Mexicaines, mais aussi Espagnoles pour aller à la rencontre de ces féministes qui s'ignorent. Comme l'explique un Marseillais : "Elles ont trouvé leurs armes à travers l'idée de la féminité qui est un moyen de dire : 'J'existe et je t'emmerde'."