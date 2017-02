publié le 04/02/2017 à 07:08

L'année 2017 ne devrait pas nous décevoir dans les salles obscures. Après des rôles superficiels ou (trop) secondaires en 2016, les femmes prennent enfin le pouvoir au cinéma. Si le mois de février est le plus court de l'année, il y aura pourtant de quoi satisfaire votre soif de girl power avec une programmation pointue. La faute aux Oscars ?



La rédaction de Girls a retenu quelques longs-métrages particulièrement prometteurs. 5 au total et qui, chacun à leur manière, vont mettre les femmes au centre de leur histoire, faisant d'elles des héroïnes incontestables. Parmi eux, on retrouve un biopic consacré à Jackie Kennedy et des drames étrangers à courir voir en VO.

Un incontournable biopic

Ce premier jour de février annonce la sortie de Jackie, biopic très attendu, celui d'une femme forte, devenue une icône dans le monde entier : Jackie Kennedy. Ce long-métrage consacré à la femme de John F. Kennedy met en scène une bouleversante Natalie Portman dans le rôle-titre. Elle y incarne une Jackie endeuillée par l'assassinat de son mari, abattu le 22 novembre 1963 à Dallas, au Texas. Le film se concentre sur la femme et le courage dont elle va faire preuve pour affronter son chagrin tout en rendant hommage à l'homme qu'a été Kennedy, plus que l'animal politique.

Les destins extraordinaires de femmes ordinaires

Certaines femmes (en salles le 22 février) met en lumière quatre personnages féminins, fictifs cette fois-ci. Chacune se voit confrontée à une vie compliquée, des décisions à prendre ou des situations délicates. Avec entre autre Kristen Stewart, ce drame américain signé Kelly Reichardt donne à des femmes ordinaires des allures de femmes extraordinaires.

Un road trip pour un cri de liberté

American Honey a fait sensation lors du dernier festival de Cannes et a révélé Sasha Lane, une inconnue désormais entrée dans la belle famille des actrices américaines adoubées par le ciné indépendant. Aussi grande gueule que son personnage (Star, 17 ans) Sasha Lane incarne une jeune femme en rupture avec sa famille. Lorsqu'elle croise une bande de jeunes marginaux (dont l'un des personnages est joué par l'excellent Shia LaBeouf), cette dernière va enfin trouver son vent de liberté. À ses risques et périls.

Un drame qui va à l'encontre des traditions

"Je résiste. Évidemment je résiste". Voilà comment se conclut la bande annonce de Noces, un film franco-pakistano-belgo-luxembourgeois en salles le 22 février et qui s'intéresse à un sujet délicat : celui des mariages forcés. Zahira a 18 ans et se retrouve confrontées aux traditions de sa famille. Un mari lui a été choisi. Seulement, cette Belge d'origine pakistanaise n'est pas prête à renoncer à sa liberté. Un film qui s'annonce bouleversant.

La vengeance d'une femme

La Femme qui est partie, c'est Horacia, une ancienne détenue aux Philippines. Après trente ans derrière les barreaux pour un crime qu'elle n'a pas commis, cette femme va tout faire pour se venger de l'homme qui l'a fait condamner et retrouver son fils. En salles, ce 1er février.