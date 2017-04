Une proposition pour lutter contre la pauvreté chez les jeunes

publié le 05/04/2017 à 06:30

Comment lutter contre la pauvreté en France et particulièrement chez les jeunes en 2017 ? Olivier Bargain, coauteur d'une proposition au Conseil d'analyse économique (CAE) propose des solutions pour aider les jeunes. Il explique que "malgré la crise économique", la pauvreté "n'a pas énormément augmenté, mais il y a des trous dans le filet de protection sociale français notamment pour les jeunes".



Les plus touchés par la pauvreté sont "essentiellement les 18-24 ans qui ne sont pas couverts par le RSA et qui touchent très rarement les aides au chômage". Comment aider la jeunesse dans le besoin aujourd'hui ? Olivier Bargain propose trois solutions : "une fusion des différentes aides, une automatisation du versement des aides sociales grâce aux nouvelles technologies , réintégrer les 24 ans dans la couverture sociale".



Une proposition qui se concentre sur les jeunes qui n'habitent plus chez leurs parents et qui ne sont plus étudiants car "la question des étudiants est complexe et mériterait une note à elle-même du CAE", précise Olivier Bargain. Les auteurs de cette proposition espèrent donc "que les candidats s'empareront de l'ensemble des propositions pour approfondir et moderniser le système Français", ajoute Olivier Bargain.