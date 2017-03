Pauvreté : le Secours catholique en campagne contre les préjugés

et AFP

publié le 09/03/2017 à 05:59

C'est le début d'une grande campagne pour le Secours catholique-Caritas France. Ce jeudi 9 mars, l'organisation investit les réseaux sociaux pour lutter contre les préjugés envers les pauvres, elle envoie également deux bus sillonner la France pendant deux mois. L'association va faire découvrir une application en réalité augmentée, intitulée "la chasse aux préjugés" créée sur le même principe que le jeu Pokemon Go. Sur les réseaux sociaux, "la campagne "Liberté, égalité, sans préjugés" sera également relayée sous le hashtag : "RevolutionFraternelle".



"Il s'agit d'une tournée itinérante dans une trentaine de villes, avec des animations, des temps de rencontre, des débats sur les préjugés" a précisé le secrétaire général du Secours catholique, Bernard Thibaud. Selon un sondage réalisé par Viavoice pour le Secours catholique, 61 % des Français trouvent que les gens ont trop de préjugés sur les plus démunis et 54% qu'ils en ont trop sur les migrants.

Pour 72% des sondés, la pauvreté n'est pas assez prise en compte dans les débats politiques et plus de huit Français sur dix estiment que la lutte contre la pauvreté devrait être décrétée grande cause nationale. Afin de marquer ce début de campagne, le Secours populaire organise un événement grand publicce jeudi à la gare Saint-Lazare à Paris.

Rendez-vous demain journée de Mobilisation Citoyenne Cour de Rome, gare Saint-Lazare à Paris https://t.co/mbit4fWVPA pic.twitter.com/j58mIZNKeo — Secours Catholique (@caritasfrance) 8 mars 2017