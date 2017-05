Bretagne : un homme se dispute avec sa femme et la jette par-dessus bord

publié le 18/05/2017 à 22:37

C'est le mardi 16 mai, au large de l’Île-aux-Moines (Morbihan), que s'est produit l'incident. Peu après 20 heures, une violente dispute a démarré entre un homme et sa femme, très probablement alcoolisés, comme le rapporte Ouest France. L'homme de 40 ans donne alors plusieurs coups de poing et de couteau à sa femme, puis la pousse par-dessus bord.



Deux pêcheurs qui étaient dans la zone ont pu récupérer la victime et la ramener à terre pour qu'elle puisse être prise en charge par les pompiers. Évacuée vers l'hôpital de Vannes, elle portait des traces de coups et des blessures et souffrait d'hypothermie.

L'homme a été arrêté peu de temps après à bord de son bateau et a été placé en garde à vue à la gendarmerie de Vannes. Toujours selon Ouest France, le couple vivait depuis plusieurs mois sur son voilier et venait de quitter l'Ile-aux-Moines pour se rendre à Port-Anna, dans la commune de Séné. Le mari violent est actuellement entendu et risque une mise en examen pour tentative d'homicide.