La police israélienne a libéré jeudi 11 mai un adolescent de 14 ans tenu enfermé chez lui depuis sa naissance par ses parents, a-t-elle indiqué dans un communiqué. La police est intervenue à la suite d'une plainte des services sociaux de la ville de Hadera, au nord de Tel-Aviv, et a arrêté les parents. "L'enfant a été confié aux services sociaux et va recevoir des soins médicaux", précise le communiqué. Les parents, âgés d'une soixantaine d'années, sont interrogés et l'enquête suit son cours, ajoute-t-il.



Un voisin a affirmé à la radio militaire avoir décidé d'alerter les autorités quand il a vu le garçon par la fenêtre "comme un zombie dans les films d'horreur". "J'ai vu ses yeux et son regard qui disait : 'Aidez-moi'. Alors j'ai décidé de faire quelque chose", a déclaré Chiko Waknin. Il a témoigné de l'état de "délabrement" régnant autour de l'appartement et "d'odeurs insupportables". Il a également ajouté que les parents ne parlaient quasiment pas l'hébreu et uniquement le russe.

Le ministère des Affaires sociales a publié un communiqué affirmant que cette famille était inconnue de ses services et que leur fils n'était inscrit nulle part. L'avocat des parents, Dan Guilad, cité par les médias, a déclaré qu'ils avaient voulu "protéger leur fils qui souffre de problèmes de santé". Selon la radio, le jeune garçon a affirmé à la police qu'il sortait avec ses parents deux fois par mois dans la cour de l'immeuble, en général la nuit.