publié le 17/05/2017 à 04:37

Casque balistique, bouclier, progression en colonne... Les policiers de la brigade de soutien de quartier (BSQ) n'ont pas lésiné sur les moyens de protection, lors d'une intervention lundi 15 mai au soir dans un parc de Villejuif (Val-de-Marne). Et pour cause : ils ont été appelés après qu'un homme tire 43 fois en l'air. Ce trentenaire, qui se présente comme un agent de sécurité, "n'a fourni aucune explication. Il n'était même pas en train de s'exercer sur une cible, il tirait vraiment en l'air avec des balles à blanc", explique une source proche de l'enquête.



Arrivés à 20 mètres de l'individu, "ils lui ont demandé de lâcher son arme et il a obtempéré", poursuit cette source. À ses pieds : 43 cartouches percutées. L'homme disposait encore d'autres balles à blanc sur lui et portait un couteau papillon. Après vérification, "il n'était pas alcoolisé", ajoute la source policière.

Placé en garde à vue, le trentenaire est désormais sous le coup d'une enquête. La procédure "ne devrait pas aller bien loin, puisqu'il s'agit de balles à blanc. C'est pas le comportement d'un délinquant, mais plutôt celui de quelqu'un qui n'a pas la lumière à tous les étages", juge-t-on de même source.