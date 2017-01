Trois personnes, dont le chauffeur VIP de la star américaine, ont été relâchés ce mercredi 11 janvier. 14 personnes sont toujours entendues par les enquêteurs.

Crédit : ANGELA WEISS / AFP Kim Kardashian lors des MTV video music award, en 2016

par Valentine De Brye , Avec AFP publié le 11/01/2017 à 10:52

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Nouveau rebondissement dans l'affaire Kardashian : parmi les 17 gardés à vue dans l'enquête sur le braquage de la star , trois personnes ont été relâchées ce mercredi 11 janvier. Selon une source proche de l'enquête, parmi ces trois individus figurent une femme et deux hommes, dont le chauffeur VIP de la star américaine. Il était un temps soupçonné d'avoir prévenu les malfrats de l'absence du garde du corps de la star, la nuit du braquage. Ils ont été relâchés sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux.



Parmi les 14 autres suspects, toujours entendus par les enquêteurs, cinq sont soupçonnés d'avoir directement participé au braquage, dont deux d'entre eux sont connus du grand banditisme.



Kim Kardashian avait été braquée par cinq hommes dans le nuit du 2 au 3 octobre 2016, alors qu'elle se trouvait dans son hôtel particulier à Paris. Empochant 9 millions d'euros de bijoux et notamment sa bague de fiançailles à 4 millions d'euros, les braqueurs étaient repartis à vélo. Trois mois plus tard, lundi 9 janvier, 17 interpellations ont eu lieu partout en France, certains interpellés étaient connus des services de police. Pour l'heure les bijoux de Kim Kardashian sont toujours introuvables.