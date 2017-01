Faute de renouvellement de son titre de séjour, le veilleur de nuit de Kim Kardashian a dû quitter la France le soir du braquage. Dans le cadre de l'enquête, il demande à revenir en France.

09/01/2017

Il pourrait bien être un élément clé dans l'affaire du braquage de Kim Kardashian. Le veilleur de nuit de Kim Kardashian, présent le soir de l'agression de la star, a dû quitter la France pour retourner en Algérie. Faute de renouvellement de son titre de séjour, il demande à revenir en France pour suivre l'enquête.



Cet Algérien de 39 ans, qui travaillait dans la résidence de luxe de Kim Kardashian la nuit du 2 au 3 octobre à Paris, a été séquestré avec la star américaine dans la salle de bain et souhaite aujourd'hui pouvoir revenir en France dans le cadre de l'enquête. "Dans les 96 heures, il est prêt à sauter dans l'avion pour peu qu'administrativement, on lui permette de le faire". Comme participer à l'identification des suspects qui ont été arrêtés ce lundi 9 janvier.



Selon l'avocat de cet homme, son client "souhaite pouvoir revenir au moins jusqu’au terme de l'enquête" et voudrait "faire autant d'allers-retours que nécessaire". Pour l'avocat, cela correspond aux nécessités de l'enquête. Il considère que cet agent "n'est pas moins victime et est probablement plus disponible" que Kim Kardashian. Il va déposer lundi 9 janvier un recours en urgence auprès du ministère de l'Intérieur.