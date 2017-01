VIDÉO - Kim Kardashian se livre, pour la première fois, sur son agression à Paris

"Ils allaient me tirer dans le dos", confie-t-elle en larmes à ses sœurs.

07/01/2017

Depuis quelques jours, Kim Kardashian opère un retour sur les réseaux sociaux très remarqué. La star ne donnait plus aucune nouvelle à ses millions de followers depuis son agression en octobre dernier lors de la Fashion Week de Paris. Mais sur Snapchat ou Twitter, la star de téléréalité n'évoquait pas ce braquage, au cours duquel près de 10 millions d'euros de bijoux avaient été volés. Elle se contentait de poster des vidéos et des photos de sa famille.



Mais après trois mois de silence, Kim Kardashian va se confier sur cette expérience traumatisante dans son émission de téléréalité : L'Incroyable famille Kardashian, qui suit depuis 2007 la vie de tous les membres de cette famille. La chaîne de télévision E!, qui diffuse le programme, a publié un teaser de la prochaine saison dans lequel on voit la star, en larmes, expliquer à ses sœurs Kourtney et Khloé les détails de cette agression. "Ils allaient me tirer dans le dos. Il n'y avait pas moyen de sortir, ça m'a tellement bouleversé rien que d'y penser", confie-t-elle.



Dans la vidéo, on découvre également la réaction de Kim Kardashian lorsqu'elle apprend, au téléphone, que son mari, le rappeur Kanye West a été hospitalisé en psychiatrie en novembre. "Ne me fais pas peur, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe ?", implore-t-elle, avant d'expliquer à ses proches : "Je pense qu'il a vraiment besoin de moi, je dois rentrer à la maison".