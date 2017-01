Kim Kardashian poste son premier message depuis son agression à Paris

La starlette américaine s'était murée dans le silence depuis sa violente agression dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016.

Crédit : ANGELA WEISS / AFP Kim Kardashian lors des MTV video music award, en 2016

par La rédaction numérique de RTL publié le 03/01/2017 à 20:38

Kim Kardashian a mis fin à son mutisme. Mardi 3 janvier, la star américaine est sortie du silence qu'elle observait sur les réseaux sociaux depuis son agression survenue le 3 octobre dernier dans un hôtel particulier à Paris. Sur son compte Twitter et sur Instagram, elle s'est laconiquement exprimée en publiant simplement le mot "family". Un message accompagné d'une photo la montrant avec son époux Kanye West et ses deux enfants, Saint et North. Ce retour numérique s'est également aperçu sur Facebook, où elle apparaît avec une nouvelle photo de profil.



Le come-back de Kim Kardashian a été largement remarqué sur Twitter. Son message a généré pas moins de 18.000 retweets sur l'oiseau bleu et généré plus de 400.000 likes sur Instagram, où elle compte la bagatelle de 89,6 millions d'abonnés.

family pic.twitter.com/C160vg1Mcn — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 3 janvier 2017

Kim Kardashian avait attaquée à Paris le 3 octobre dernier, en marge de sa venue pour la fashion week. Selon les éléments de l'enquête, la star de la télé-réalité de 35 ans avait été braquée et ligotée dans sa résidence hôtelière du quartier chic de la Madeleine. Ses agresseurs, armés et habillés comme des agents de police, n'ont toujours pas été retrouvés. Une bague de quatre millions d'euros et un coffret contentant des bijoux d'une valeur totale de cinq millions d'euros avaient été dérobés.