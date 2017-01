Bonne résolution 2017 : on arrête les régimes !

S'ils marchaient sur le long terme, ça se saurait ! Stop aux régimes dans "On est fait pour s'entendre" !

Maigrir sans régime : oui, c'est possible !

par Félicie Reby publié le 02/01/2017 à 07:00

Très belle année 2017 à tous !!!

Qui dit nouvelle année dit bonnes résolutions, notamment perdre du poids (1 Français sur 3 est en surpoids ou obèse). Et certains passent leur vie à essayer de maigrir, sans succès. Pire, il est fréquent de reprendre des kilos supplémentaires après s'être privé et avoir été frustré. Mais on se trompe bien souvent de méthode. Faire un régime, c'est mettre son corps et son mental à rude épreuve. Pourquoi la plupart des régimes sont-ils voués à l'échec ? Est-ce possible de maigrir en mangeant de tout ?

Nos Invités

> Chloé Hollings, "Fuck les régimes !" (Editions Payot)

> Arianne, "La gourmandise ne fait pas grossir" (Editions Carnets Nord)



