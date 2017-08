Clémentine, 19 ans, militante très engagée

publié le 02/08/2017 à 09:56

Clémentine a une âme de militante. C'est elle-même qui le dit. Très tôt elle s'engage pour des causes, soutenue par ses parents. Son premier combat remonte au collège. Elle a alors 12 ans. "Ma première petite lutte personnelle, c'est qu'au collège je n'avais pas le droit de mettre de jupe. Le principal m'a dit que je n'étais pas là pour draguer mais pour apprendre, alors que j'avais une très bonne moyenne", raconte-t-elle. "Je suis donc venue tous les jours au collège pendant trois ans en jupe, jusqu'au moment ils ont laissé tombé et j'ai arrêté. J'ai quand même passé trois ans en jupe pour dire j'ai le droit de m'habiller comme je veux", se félicite-t-elle.



Clémentine s'intéresse aussi aux luttes sociales de sa vallée, la vallée de la Bresle près de Rouen, une cité ouvrière verrière. Là-bas, elle a fait partie d'une troupe de théâtre pendant près de dix ans. Des spectacles pour raconter les grands combats ouvriers du coin. "À travers la culture populaire, on touche beaucoup plus que juste une idée. Je préfère largement aller voir les gens en leur disant 'On va regarder tel film et après en discuter'. Je trouve plus facile d'arriver avec autre chose qu'un discours politique tout fait", assène-t-elle.

À 16 ans, elle décide de s'engager encore plus et rejoint le Mouvement des Jeunes communistes. Puis le parti à 18 ans. Un engagement politique plutôt rare pour son âge. Son autre combat, c'est la défense du milieu rural, de ses emplois et de ses services publics. Pour ces études, Clémentine a du quitter son petit village de Seine-Maritime et, avec lui, une certaine solidarité.