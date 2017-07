Benzema-Valbuena : retour sur deux ans d'affaire de la "sextape"

publié le 11/07/2017 à 16:30

Rebondissement dans l'affaire de chantage à la "sextape" contre Mathieu Valbuena, mardi 10 juillet, un peu plus de deux ans après le début de l'enquête. La Cour de cassation a annulé une décision de la cour d'appel de Versailles, qui avait validé la procédure en décembre dernier, et a désigné la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris pour statuer de nouveau.



"Si elle suit la décision de la Cour de cassation, la chambre de l'instruction n'a pas d'autre choix que d'annuler la totalité de la procédure", a déclaré à l'AFP Me Patrice Spinosi, avocat de Karim Benzema à la Cour de cassation. La défense de l'attaquant du Real Madrid mettait en cause la loyauté de l'intervention dans l'enquête d'un policier qui s'était fait passer pour un émissaire de Mathieu Valbuena.

Début de l'affaire en juin 2015

L'affaire débute en juin 2015 lorsque Mathieu Valbuena reçoit un appel d'un maître-chanteur menaçant de divulguer une vidéo intime, et qui lui propose de trouver un arrangement, sans évoquer de montant à payer. Un mois plus tôt, l'ex-international français Djibril Cissé avait fait part à Valbuena de "murmures", en évoquant l'existence de cette vidéo. Il a été mis en examen fin février.

L'enquête a permis d'identifier les cerveaux présumés de l'entreprise de chantage, Mustapha Zouaoui et Axel Angot, qui gravitent depuis des années autour des footballeurs, ainsi que le corbeau présumé, Younès Houass. Zouaoui et Angot s'étaient ensuite tournés vers Karim Zenati, un ami de Benzema, afin que l'attaquant de 29 ans pousse Valbuena à payer. Ils ont été mis en examen pour tentative de chantage ou complicité et participation à une association de malfaiteurs.



Rapidement après les premiers appels, qui ont commencé le 3 juin 2015, les maîtres-chanteurs avaient intimé à Mathieu Valbuena de désigner une personne de confiance pour négocier. Avec l'accord de la justice, ce sera un commissaire de police, qui se présentera sous le nom de Lukas. Me Patrice Spinosi, estime que ce dernier a eu un "rôle très actif" : "C'est lui qui va relancer, pousser à la négociation". Si bien que, selon l'avocat, sans l'intervention du fonctionnaire de police, l'infraction n'aurait pas été caractérisée.

Écarté de l'équipe de France depuis octobre 2015

Cette thèse est battue en brèche par Frédéric Thiriez, ancien président de la Ligue de football professionnel (LFP) et surtout conseil de Valbuena devant la Cour de cassation. Selon lui, l'infraction était "déjà constituée" lorsqu'est intervenu le policier. L'avocat général Patrick Bonnet a quant à lui préconisé le rejet du pourvoi et donc la validation de l'enquête, qui touche à sa fin.



Karim Benzema est mis en examen depuis le 5 novembre pour "complicité de tentative de chantage" et "participation à une association de malfaiteurs". Ces faits sont passibles de cinq ans de prison. Plus apparu en équipe de France depuis octobre 2015, l'attaquant aux 27 buts en 81 sélections estdéclaré non sélectionnable deux mois plus tard par le président de la FFF Noël Le Graët. Si la sanction a été levée en octobre dernier, Didier Deschamps ne l'a pas rappelé pour autant.